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Ру Тат
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12 мая 2021  16:16

Уникальную пластику при болезни почек через проколы начали делать врачи РКБ первыми в РТ

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Новую для Татарстана операцию при гидронефрозе почек освоили в отделении урологии №1 Республиканской клинической больницы.

 

«Мы внедрили лапароскопическую пластику лоханочно-мочеточникового сегмента почки, проще говоря, устранение сужения просвета верхних мочевых путей через проколы. Пластика необходима при нарушении у пациентов оттока мочи из почки, из-за воспалительных заболеваний или врожденной аномалии сосудов. Ранее подобные операции делались в республике только открытом путем с долгим восстановлением. Притом, болевой синдром у пациентов уходил только через пару месяцев», – объяснил заведующий отделением Булат Шайхразиев.

 

 

Лапараскопически подобную сложную операцию делали только в федеральных центрах. В конце 2020 года с таким мастер-классом в РКБ приезжал вице-президент Ассоциации молодых урологов России, врач-уролог Искандер Абдуллин.

 

И уже в мае 2021 года подобную операцию сделали в РКБ Булат Шайхразиев и Рамиль Гильмутдинов. Делается такая операция через проколы, без разрезов кожных покровов. Убирается нерабочий сегмент лоханки почки и за счет собственных тканей пациента формируется новый. 

 

 

Пациент через несколько дней в удовлетворительном состоянии выписался домой.

 

В ближайшее время подобные операции в РКБ поставят на поток для жителей Татарстана.

 

Фото пресс-службы РКБ, автор Светлана Бочкарева

РКБ болезни почек
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