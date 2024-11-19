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Общество 19 ноября 2024 13:15

«Уникальное событие»: метеоролог объяснил причины аномального тепла в ноябре в Казани

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Сейчас среднесуточная температура в Казани на 5-7 градусов выше климатической нормы. И такая теплая тенденция сохранится в ближайшую декаду. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Я такого тепла в ноябре не помню. Это - уникальное событие, очень высокая температура для этого времени года. Всю неделю мы будем находиться под влиянием Североатлантического циклона. Мы находимся на периферии, поэтому отмечаются юго-западные потоки. Сформировался устойчивый западно-восточный перенос воздушных теплых масс, согретых в том числе и Гольфстримом с Атлантики», - сообщил он.

Переведенцев пояснил, что на всем Земном шаре регулярные метеонаблюдения ведутся порядка 170 лет. 2024 год обещает быть самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Сейчас вся территория России «находится в аномальном тепле». К примеру, по климатическим меркам в норме на сегодняшний день среднесуточная температура должна была быть в Казани на уровне -4 градусов, а фактически она значительно выше.

#прогноз погоды #юрий переведенцев #аномальное тепло
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