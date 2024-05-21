«Уникальная возможность»: сотрудники АО «Татмедиа» прошли обучение у спикеров Дзена

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Обучение представителей электронных СМИ, главных редакторов и веб-редакторов районных изданий — филиалов АО «Татмедиа» состоялось сегодня в брифинг-зале медиахолдинга. Тема — «Новости в Дзене». Событие было приурочено ко Дню печати Республики Татарстан, который региональные журналисты отмечали 19 мая.

Всех присутствующих поприветствовал генеральный директор АО «Татмедиа». Шамиль Садыков поздравил журналистов с праздником, пожелал успехов на профессиональном поприще и продуктивного обучения.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

«Представляете, есть сотрудники, которые работают в „Яндекс.Дзен“ 18 лет со дня основания. Это люди, которые с первых дней формировали эту систему, знают все нюансы. Они — суперсекретные люди, но очень желанные для нас. Сегодня у вас есть уникальная возможность их послушать», — подчеркнул важность события руководитель медиахолдинга.

Садыков отметил, что спикеры Дзена обучают журналистов не во всех регионах, но для «Татмедиа» они выделили свои ресурсы и время.

«Будет интересное выступление. И потом, если возникнут вопросы, связанные с технологиями работы, нюансами или какими-то фишками, можно их задать. Это большое счастье для нас, поэтому нужно воспользоваться этим случаем», — обратился к собравшимся Шамиль Садыков.

Для всех присутствующих выступила спикер образовательных семинаров сервиса «Новости в Дзене» Мария Бырдина. Она затронула ряд ключевых тем, рассказала, как формировать топы, как писать удачные заголовки и почему Дзен блокирует новости.

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Для тех, кто не смог посетить семинар, был организован прямой эфир, а также сделана его запись.

«Спасибо большое, что нашли время и приехали в наш город Казань. Надеюсь, вам всем понравилось», — сказал Садыков.