Уникальная фотолетопись Татарстана: «Татмедиа» представила фотоальбом Фарита Губаева

В «Татмедиа» презентовали первый авторский фотоальбом «Искусство присутствия» известного фотографа Татарстана Фарита Губаева. В издание включили более 200 черно-белых полотен – лучшие работы, собранные за последние 50 лет творческой жизни фотолетописца.

«Фарит Губаев – это уникальная личность, один самых крутых и великих фотографов в истории Татарстана. Уникальность его состоит и в том, что он фактически единственный из фотографов, который пишет статьи. Для нас большая честь сотрудничество с такой знаковой личностью», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фотоальбом собрал на своих страницах самые колоритные и уникальные снимки в истории татарстанской фотографии. Среди них – эксклюзивные фотографии танцора Рудольфа Нуриева, кадры с режиссером Андреем Тарковским, портрет композитора Софии Губайдуллиной, а также один из последних фотоснимков поэта Евгения Евтушенко во время посещения столицы Татарстана в 2014 году.

По словам Фарита Губаева, название к фотоальбому подобрали не сразу. «Если честно, я долго ломал голову над названием альбома. Я не музыкант, но хотел найти красивое по звучанию название как на английском, так и на русском языках», – рассказал фотограф.

Первоначально альбом назвали «Иногда они возвращаются». Однако позже фотохудожник счел его непонятным и неподходящим к атмосфере альбома. Следующая идея для названия возникла у фотомастера при прослушивании группы Led Zeppelin альбома «Presence».

«Я стал отталкиваться от перевода этого слова, и так родилось название "Искусство присутствия". Как мне показалось, название символично, ведь многие фотографии мне удалось достичь только благодаря тому, что я смог оказаться в нужном месте в нужное время», – отметил Губаев.

Авторству Фарита Губаева принадлежат и архивные фотоснимки исправительной колонии для несовершеннолетних, праздник гармошек, а также яркие кадры празднования Сабантуя в регионах многонационального Татарстана. Отличительная черта издания в том, что все снимки выполнены в черно-белом цвете, ведь ее автор знаменитый мастер света и тьмы.

«Умение найти в том, что ты снимаешь что-то особенное, отличительное, делает из тебя не просто фотографа. Фарит Губаев оставляет мир в своих снимках черно-белым, тем самым он показывает, что черно-белая фотография намного эмоциональнее и ярче по сравнению с цветной фотографией», – считает журналист Любовь Агеева.

По словам фотохудожника, заниматься искусством фотографии он начал еще в раннем детстве. Первый фотоаппарат «Смена» будущему мастеру фотоснимков подарила мама, когда он обучался в первом классе. «Я очень благодарен ей, потому что она поняла меня и не посчитала мое искреннее желание за каприз маленького ребенка. Для меня фотография стала некой точкой роста, помогла преодолеть робость и детское стеснение», – рассказал фотограф.

По его словам, в скором времени фотоальбом появится в продаже. Приобрести его можно будет в центре современной культуры «Смена».