Уничтоживший 20 танков ВСУ выпускник Казанского танкового училища получил Героя России
За подвиги во время спецоперации званием Героя России был удостоен еще один выпускник Казанского танкового училища Степан Белов. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель исполнительного комитета ВОД «Союз Танкистов» Альберт Гималетдинов.
Белов служит наводчиком-оператором с самого начала спецоперации на Украине.
«В апреле Белов действовал в составе 30 ОМСБр на Изюмском направлении. Благодаря смелым и решительным действиям на своем танке он первый зашел в населенный пункт Пески-Радьковские, отодвинул врага и создал условие для того, чтобы наши подразделения вошли в занятый населенный пункт без потерь», – рассказал Альберт Гималетдинов.
За смелые и решительные действия во время боев в Харьковской области Белов был награжден Медалью Суворова.
«В зоне спецоперации я служу наводчиком-оператором, потому что так легче наблюдать за полем боя, ориентироваться, оценивать обстановку и ставить задачи подчиненным. На сегодняшний день слаженными действиями моей ротой уничтожено 20 танков, 9 бмп и определенное количество живой силы противника, его опорные и командные пункты», – рассказал Степан Белов.
Родился Белов 14 июня 1996 года в городе Октябрьский республики Башкортостан. О службе он мечтал с детства, поэтому после окончания школы он сразу поступил в Казанское танковое училище.