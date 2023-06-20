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Уничтожившего в бою танк Leopard российского военнослужащего наградили 1 млн рублей
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил премию в 1 млн рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в СВО, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — отметил сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
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