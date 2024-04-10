Уничтожено 22 противника и 10 единиц техники ВСУ: боец из РТ получил медаль «За отвагу»

Комбат танкового батальона имени Героя России Дамира Исламова военнослужащий Рустем Величкин из Высокогорского района награжден медалью «За отвагу» за бой, где было уничтожено 22 противника и более 10 единиц техники ВСУ.

«Были уничтожены более 10 единиц вооружения военной техники и более 22 человек личного состава. При грамотных командных действиях в результате штурма потери были сведены к минимуму», — рассказал военный о своем подвиге.

Рустем — профессиональный военный. Окончил Казанское танковое училище.

В батальоне имени Дамира Исламова служат только добровольцы Татарстана: 166 бойцов и 31 танк — Т62 и Т80. Военные сами дополнительно укрепляют технику, ставят козырьки «мангалы» и сетки. Однажды это спасло жизнь экипажу.

«После первого выстрела прилетел дрон. После этого начала работать артиллерия по танку. Она отработала, после чего механик — водитель доложил, что наблюдает 9 дронов. Мы тогда не поверили — 9 дронов! Прямо одновременно в танк 9 дронов прилетело. Танк выдержал, защита отработала очень хорошо», — рассказывает Рустем Величкин.

За год службы в батальоне нет потерь. Все бойцы живы и здоровы.

«Была поставлена задача: эвакуация техники. У меня двое военнослужащих в эвакуационном отделении были отправлены туда. Они оба награждены медалью Жукова. Они оба вытаскивали технику под полным обстрелом. Не побоясь ничего, прицепили, вытащили», — рассказал боец.

«Побывав там, переоцениваются ценности, мировоззрение, смотришь на всё по-другому. Всем хочется пожелать только мирного неба над головой», — заключил боец.