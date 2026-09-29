Умяров подвел итог победы над Ираном

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Сегодня в Казани прошел товарищеский матч между сборными России и Ирана. Подопечные алерия Карпина выиграли 2:0. После матча с журналистами пообщался Наиль Умяров:

– Очень хорошие впечатления от победы – уверенные 2:0. Все справедливо и по игре, и по результату

– Как тебе игра Александра Головина?



– Прекрасно, и не только из-за двух голов. Но и в целом уровень игры

– Как тебе атмосфера в Казани?

– Как всегда классно, болельщики нас поддерживали, гнали вперед. И большое спасибо всем, кто был в этот вечер с нами.

– Иран слабее Египта?

– С Египтом была выездная игра, она ощущалась немного по-другому. У Египта подготовительный процесс был перед чемпионатом мира. Наверное, было другое впечатление. По тому, как игра проходила, нам было тяжелее, – сказал Умяров.



Россия и Иран сыграли на стадионе «Ак Барс Арена». .