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Общество 25 декабря 2023 11:22

УМВД по Казани оценивает оперативную обстановку в преддверии Нового года как стабильную

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УМВД по Казани оценивает оперативную обстановку в преддверии Нового года как стабильную
Фото: © «Татар-информ»

Оперативная обстановка в Казани в преддверии новогодних каникул оценивается как стабильная. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника Управления МВД России по городу Никита Жирнов.

«В целом оперативная обстановка в городе стабильна. Находится под контролем правоохранительных органов», — прокомментировал он.

По словам Жирнова, обеспечивать охрану общественного порядка в Казани в новогодние праздники в штатном режиме будут сотрудники МВД, также дополнительно задействуют служащих Росгвардии.

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