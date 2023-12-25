УМВД по Казани оценивает оперативную обстановку в преддверии Нового года как стабильную

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Оперативная обстановка в Казани в преддверии новогодних каникул оценивается как стабильная. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника Управления МВД России по городу Никита Жирнов.

«В целом оперативная обстановка в городе стабильна. Находится под контролем правоохранительных органов», — прокомментировал он.

По словам Жирнова, обеспечивать охрану общественного порядка в Казани в новогодние праздники в штатном режиме будут сотрудники МВД, также дополнительно задействуют служащих Росгвардии.