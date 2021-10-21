УМВД по Казани: Еженедельно казанцы перечисляют телефонным мошенникам около 15 млн рублей

Злоумышленники еженедельно выманивают в ходе телефонных разговоров у жителей Казани около 15 млн рублей. Аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают о якобы несанкционированном снятии денег с банковских карт или незаконном оформлении кредитов, рассказал школьникам Татарстана на классном часе по защите от кибермошенников начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

Урок прошел по инициативе Нацбанка совместно с Управлением МВД России по Казани при поддержке Минобрнауки РТ, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ.

К онлайн-мероприятию по финансовой грамотности подключились ученики 10-11-х классов более чем из 900 школ всех районов республики.

«По оценкам Банка России, больше 60% несанкционированных операций приходится на „социальную инженерию“. Для злоумышленника человек — объект управления. Мошенник добивается своего, нажимая на нужные „кнопки“, и люди раскрывают конфиденциальную информацию, переводят средства на некий счет. Злоумышленники играют на страхе, любопытстве и желании разбогатеть», — напомнил управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

Старшеклассникам рассказали о том, какие уловки применяют современные мошенники, и как на них не попасться. Им рекомендовали, в частности, перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомцев и ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные счета.

Школьникам напомнили, что если они стали жертвой преступления, то следует незамедлительно сообщить в полицию по телефонам «02» или «112».