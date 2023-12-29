«Умный дом», архитектурное бюро и новые школы: #Суварстроит подвёл главные итоги года

Уходящий 2023 год стал особенным для #Суварстроит. Ведущий застройщик Татарстана запустил ряд инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни людей, уже переехавших или только собирающихся приобрести квартиры в комфортабельных новостройках. Итоги года компания подвела на пресс-конференции в Казани.

«Мы сосредоточились на повышении качества нашего жилья, вплоть до мелочей. Одним из знаковых событий этого года была полномасштабная работа нашего архитектурного бюро. Мы создаём пространство для жизни — от фундамента и заканчивая готовыми интерьерами квартир», — сообщил генеральный директор УК «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

Фото: Расиха Фасхутдинова

#Суварстроит активно работает над внедрением и соблюдением единых стандартов качества, применяемых не только в строительстве, но и в обслуживании жителей. Кроме того, важным шагом в этом году стало развитие инфраструктуры жилых комплексов. На их территории для удобства жителей открыты новые школы, а также железнодорожная платформа «Южный парк», которая позволяет жителям микрорайона «Суварово» добираться до центра города за 15 мин.

«Кроме того, в этом году в полную силу начала работу управляющая компания «Сувар Сделано». Это позволило более оперативно и качественно решать вопросы наших жителей», — отметил Нурмухаметов.

В 2023 году компания #Суварстроит продолжил исследование новых трендов строительства и укрепил позиции на рынке недвижимости. В итоге все намеченные планы и маркетинговые стратегии успешно достигнуты.

Фото: Расиха Фасхутдинова

«В этом году происходил рост ключевой ставки и были внесены изменения в условия первоначального взноса по ипотеке. Мы запустили уникальную программу, которая включала в себя траншевую ипотеку и субсидирование первоначального взноса застройщиком. Данный продукт положительно зарекомендовал себя и стал ключевым на рынке недвижимости в 2023 году», - заметила начальник отдела продаж компании Елизавета Хайруллина.

Изучив потребности и запросы клиентов, застройщик запустил новую программу «Выкуп вторичного жилья». Данный сервис позволяет клиентам покупать новостройку с максимально выгодными ипотечными ставками и при этом не заниматься реализацией вторичной недвижимости.

Ещё одним ярким событием стал запуск нового проекта — жилого комплекса «Отражение», расположенного в самом «сердце» Приволжского района Казани — микрорайоне «Волжские просторы».

Фото: Расиха Фасхутдинова

«Жилой комплекс насыщен социальной инфраструктурой, что немаловажно при выборе квартиры. Летом распахнул свои двери второй корпус многопрофильного лицея №186 в ЖК «Сказочный лес», открылась гимназия №107 в ЖК «Столичный». Осенью мы запустили старт продаж третьей очереди ЖК «Станция Спортивная», которая входит в микрорайон Суворово», — сообщила Хайруллина.

Параллельно для удобства людей были реализованы инновационные проекты. Система «Умный дом» внедрена в пяти домах третьей очереди ЖК «Южный парк». «Умные» технологии запущены и в четвёртой очереди ЖК «Южный парк», а также в «Доме Чемпионов» в ЖК «Станция Спортивная».

«Изучая рынок недвижимости, мы стараемся, чтобы клиенты при выборе квартиры обретали свой особенный образ жизни. Мы хотим, чтобы наш клиент находил для себя интересное занятие в наших жилых комплексах. Создание высокого уровня жизни в наших проектах — основная цель и задача», — подчеркнула спикер.

Фото: Расиха Фасхутдинова

Микрорайон «Суворово» — это современные квартиры с «умными» технологиями и развитой мультимодальной транспортной сетью. К примеру, на одном из объектов внедрена система безключевого доступа людей в места общего пользования, на паркинг, а также в подъезды жилых домов. Опыт признан положительным и будет использоваться на других объектах. Ещё в двух жилых комплексах в настоящее время тестируется «умная» система доступа на паркинг по госномерам автомобилей.16:36

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