«Умные» светофоры, велодорожки, ливневки: в Нижнекамске провели дорожный тур для горожан

Для нижнекамцев провели тур по городу в рамках благоустройства дорожной инфраструктуры. С горожанами поговорили о планах по капитальному ремонту дорог, «умных» светофорах, оборудовании пешеходных переходов, ливнёвок, тротуаров и велодорожек. Организатором тура стала пресс-секретарь Нижнекамского района Яна Енькова, которая накануне разместила в своем телеграм-канале приглашение для всех желающих.

Попробовать себя в роли народного инспектора решили блогеры, жители и нижнекамские активисты. Экспертами выступили директор МУП «КПБ» Рафаэль Демидов и и.о. директора МБУ «ДЕЗ» Айрат Наскаев. Они ответили на все вопросы горожан — пешеходов и автомобилистов.

Все вместе проехались по центральным улицам и проспектам города: Химиков, Вахитова, Баки Урманче, Строителей, Мира, Вокзальная.

Во время «патруля» участники увидели, как ведется ямочный ремонт дорог холодным асфальтом. Познакомили нижнекамцев и с тем, как работают ливневые канализации. В этом году будет очищено 15 км ливнёвок, почти столько же было очищено и в прошлом году (общее количество 52 км).

Также участникам тура рассказали об «умных» светофорах. Уже сейчас на некоторых светофорах устанавливаются специальные камеры, которые будут отслеживать потоки и регулировать их.

Еще одним нововведением этого года станет нанесение дорожной разметки термопластиком. Эта технология используется в крупных городах и является более долговечной по сравнению с краской. Планируется, что в Нижнекамске технологию протестируют на дорогах, где был проведен капитальный ремонт в прошлом году.

В беседе с «Татар-информом» Яна Енькова отметила, что подобная прямая связь с руководителями очень эффективна с точки зрения взаимодействия с населением, живой диалог всегда рождает много полезных решений.

«Вот, например, по пути жители задавали вопросы, что за вырубка деревьев происходит в парке „Семья“. Я им рассказала про оздоровление парка и создание прогулочных маршрутов. Еще про брусчатку спрашивали, которая испортилась после зимы. А ведь она по гарантийному ремонту будет заменена подрядчиками», — отметила пресс-секретарь Нижнекамского района.

С горожанами запланирован еще ряд выездов, но уже на другие темы. Актуальными для нижнекамцев являются вопросы строительства, здравоохранения, дорожные работы в активной фазе, добавил Енькова.