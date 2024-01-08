«Умные» площадки и модульный зал: в Минспорта Татарстана рассказали об итогах 2023 года

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Минспорта Татарстана курирует в республике федеральную программу «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В 2023-м было выделено 405,2 млн рублей, в том числе 252,16 млн из федерального и 153,04 млн рублей из республиканского бюджета.

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» ведется реализация следующих мероприятий:

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В 2023 году оборудованы площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО в пяти районах (Агрызский, Бавлинский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Мензелинский;

Поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва. Получателями средств являются Казань, Набережные Челны и подведомственные учреждения Минспорта (8 СШОР от Казани, 5 СШОР от Челнов и 7 СШОР подведомственные Минспорта РТ).

Оказание господдержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки. Адресная поддержка направлена на поставку оборудования, инвентаря и экипировки для 8 подведомственных учреждений. Заключено 15 госконтрактов на сумму 43,91 млн рублей и 40 прямых договоров на сумму 7,02 млн рублей, освоено полностью.

По линии Минстроя РТ в рамках проекта «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» в 2023 году было запланировано строительство четырех объектов: модульный спортзал в Зеленодольском районе (объект сдан) и три «умные» спортплощадки в Нижнекамском районе, Казани и Альметьевске (все объекты сданы).

В 2022 году проекты РТ по созданию и дальнейшей эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА» в Челнах и Альметьевске на основе концессионных соглашений с ООО «ФИЗРА» прошли конкурный отбор Минспорта РФ проектов ГЧП, на софинансирование которых предоставляются средства из федерального бюджета. Объекты представляют собой футбольный манеж и встроенный в него блок модульного здания каркасно-арочного типа площадью 2969 «квадратов». В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы.

Также в 2023 году начата работа по реализации улучшенных вариантов объектов на основе концессионных соглашений в Казани и Зеленодольске.

Заключен государственный контракт на поставку и монтаж оборудования для создания фиджитал-центра в Деревне Универсиады на сумму 95,0 млн рублей, средства экономии составили 35,0 млн рублей (из них 21,0 млн рублей — средства федерального бюджета, 14,0 млн рублей — средства республиканского бюджета). Открытие запланировано на февраль 2024 года.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.