Умные комбайны и крафтовые чаи: чем удивили Минниханова на выставке «ТатАгроЭкспо»

Перед осмотром выставки руководитель республики принял участие в торжественной церемонии передачи автомобилей работникам управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сельское хозяйство требует решать задачи 365 дней в году»

Перед осмотром выставки руководитель республики принял участие в торжественной церемонии передачи автомобилей работникам управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах Татарстана. Он подчеркнул высокую значимость аграрной отрасли для развития республики и страны.

«Труд селян очень важен, и он очень непростой. В этой работе огромную роль играет деятельность наших районных управлений сельского хозяйства. Мы это знаем, потому что сельское хозяйство требует заниматься и растениеводством, и животноводством, и другими задачами 365 дней в году. Поэтому оперативность служб управлений сельского хозяйства районов — важный элемент в их качественной работе», — обратился к участникам церемонии Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что итоги прошлого года являются достойными — как в области растениеводства, так и в животноводческом комплексе.

«Наша республика — это один из ведущих агропромышленных регионов страны. Искренне хочу поблагодарить каждого из вас за напряженный труд и пожелать, чтобы 2023 год был достаточно успешным для реализации всего заложенного задела на новый урожай», — резюмировал он.

На площадке выставки расположились десятки стендов компаний со всей России с самой разнообразной продукцией для агропромышленного комплекса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После завершения церемонии руководитель республики направился на площадку специализированной выставки «ТатАгроЭкспо». Здесь, на площади в несколько тысяч квадратных метров, расположились десятки стендов компаний со всей России с самой разнообразной продукцией для агропромышленного комплекса: от гигантских полевых уборочных комбайнов и спецмашин доения коров до прилавков с молочной продукцией и удобрениями.

Рустам Минниханов более часа обходил павильоны выставки, напрямую общаясь с представителями предприятий, расспрашивая их о представленных образцах техники и новых технологиях. Его сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Рустам Минниханов более часа обходил павильоны, напрямую общаясь с представителями предприятий, расспрашивая их о представленных образцах техники и новых технологиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из стендов, заинтересовавших руководителя республики, был посвящен совместному российско-китайскому производству сельхозтехники. Компания выпускает комбайны, трактора, посевные комплексы и многое другое. Производственная площадка предприятия расположена в Туле, а сервисные центры — во многих регионах страны, в том числе на территории Татарстана.

«Мы уже присутствуем на татарстанском рынке и в целом по стране реализуем порядка 2 тыс. разнообразной сельхозтехники мощностью от 8 до 200 лошадиных сил. То есть перекрываем потребности малых фермеров, частников, коммунальных служб. <…> У нас есть штат инженеров, которые создают техзадания. По ним мы проводим закупку узлов для сборки уже на территории нашей страны», — рассказал Минниханову представитель компании.

По его словам, пока у предприятия нет необходимых мощностей для выпуска полного цикла, поэтому узлы будущих агрегатов заказывают сразу у нескольких китайских партнеров.

Его сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и глава Минпромторга РТ Олег Коробченко Фото: rais.tatarstan.ru

«Наш чай создан из трав, собранных в Татарстане, сбором занимаюсь я сама и наша семья»

Иной подход к теме импортозамещения продемонстрировал один из крупнейших отечественных производителей сельхозтехники из Ростова-на-Дону. Здесь руководителю республики рассказали не только о полностью локализованном производстве комбайнов, но и о внедрении собственного программного обеспечения в бортовой компьютер сельхозагрегатов. Одна из уникальных новинок позволяет следить за усталостью комбайнера.

«Датчики в режиме реального времени следят за лицом оператора. Если он полностью закрывает глаза, то автоматика остановит комбайн, чтобы не случилось аварии и техника не ушла в кювет», — пояснил представитель предприятия.

Другая программная «фишка» — полная цифровизация процесса уборки урожая. Система датчиков на каждом комбайне и тракторе позволяет вывести все данные на смартфон или компьютер, чтобы было удобнее отслеживать работу.

«Это позволяет значительно повысить эффективность, сократить затраты и издержки, оптимизировать процессы», — рассказали Рустаму Минниханову.

Помимо площадок крупных предприятий и хозяйств Раис Татарстана также осмотрел и стенды самозанятых. На своих витринах они представили упаковки чая ручной сборки, специальные масла, изделия из пряжи, мыло и другие крафтовые товары.

Помимо площадок крупных предприятий и хозяйств Раис Татарстана также осмотрел и стенды самозанятых Фото: rais.tatarstan.ru

«Наш чай создан из трав, собранных в Татарстане, сбором занимаюсь я сама и наша семья. Работаем в этом направлении уже третий год, для сбора используем только лесные травы, ничего искусственного. Сейчас у нас 13 видов чая, товар реализуем через фермерские магазины и ярмарки», — поделилась Рамзия Халимдарова из Балтасинского района.

Ее «соседка» по стенду — самозанятая Ирина из Казани, занимается семейным производством растительного масла по технологии без контакта с металлом. Сейчас покупателям доступно 14 видов такого масла — от привычных подсолнечного и льняного до масел черного тмина, миндаля, абрикоса.

«У нас есть цех в Казани, хотя начинали мы работать дома. Используем в основном российское сырье от фермеров с Алтая, из Сибири, Краснодарского края, Волгоградской области. Сфера применения масла широкая — его можно добавлять в еду или применять в качестве лекарственных и косметических средств», — объяснила предпринимательница.

На выставке Рустам Минниханов также осмотрел стенды с агрохимией, без которой невозможно получение высоких урожаев. По конец руководителю республики показали продукцию переработки, в том числе высококачественные сыры, хлебобулочные изделия, мед, салаты из свежих овощей и фруктов.

После осмотра выставки Рустам Минниханов направился в зал, чтобы дать старт пленарному заседанию коллегии Минсельхоза Татарстана.