«Умной оказалась только я»: Бузова высказалась о браке с экс-игроком «Рубина» Тарасовым

Известная телеведущая Ольга Бузова раскритиковала умственные способности своего бывшего мужа и бывшего футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова. По ее словам, их супружеская пара могла быть самой популярной в стране.

«Я была замужем за спортсменом. И уже в 24 года понимала, видя, как спортсмены ломаются на поле, что спорт может закончиться для любого в любой момент. И мы как пара должны были сделать бренд. Говорила, что нужно выстраивать медиаплан. Мы могли стать самой популярной парой после завершения его карьеры — высокие, красивые! Контракты, нижнее белье, свое шоу и так далее. Но, к сожалению, умной в нашей семье оказалась только я, как бы все ни обсуждали мои умственные возможности», — цитирует Бузову Sport24.

18 февраля 2020 года Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином», но спустя три дня после этого сломал ногу. В итоге за команду Леонида Слуцкого футболист провел лишь 11 матчей, не отличившись в них результативными действиями. В декабре 2020-го года контракт футболиста с «Рубином» завершился, и он покинул Казань.

После брака с Бузовой Тарасов женился на модели Анастасии Костенко.