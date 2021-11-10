Умное производство и обучение: «Ростех» вложит 2 млрд рублей в авиаотрасль Татарстана

Старт двум новым проектам дан на Казанском вертолетном заводе. Первый предполагает создание учебно-производственного центра для авиационной отрасли Татарстана. Второй – строительство нового цеха финальной сборки вертолетов, взамен устаревшего 70-летнего производства. В церемонии запуска проектов принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

Госкорпорация «Ростех» приступила к созданию на базе Казанского вертолетного завода учебно-производственного центра

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Учебный центр планируют открыть в 2024 году

Госкорпорация «Ростех» приступила к созданию на базе Казанского вертолетного завода учебно-производственного центра. Он будет рассчитан на обучение 650 человек.

Центр будет готовить специалистов по направлениям «мехатроника» и «обработка металлов резанием», «монтаж электрооборудования летательных аппаратов», «сборка летательных аппаратов», «сборка изделий из стеклопластиков», «гальваника» и другим. У обучающихся будет возможность получить сразу несколько рабочих профессий в зависимости от выбранных направлений, а также пройти программы дополнительного обучения, в том числе - бережливому производству.

Учеба будет вестись с упором на практику – до 70% времени студенты будут проводить у современных станков, будут созданы интерактивные кабинеты и лаборатории, технологии виртуальной и дополненной реальности, E-learning (электронное обучение).

Рустам Минниханов: «В образовательный кластер войдут учебный центр, учреждения средне-специального и высшего образования» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Здесь будет создан центр профессиональной подготовки. Вся система подготовки рабочих специальностей сегодня в корне меняется. Мы активно участвуем в движении WorldSkills, но без работодателя этот вопрос (подготовки кадров — прим. Т-и) невозможен», — отметил Рустам Минниханов на церемонии начала строительства нового центра.

Президент Татарстана сообщил журналистам, что обучение в Казани предполагается сделать «бесшовным». В этот образовательный кластер войдут учебный центр, учреждения средне-специального и высшего образования, в частности Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ).

«Мы договорились, что обучение будет на английском языке. Это важно, чтобы была создана образовательная вертикаль», — уточнил Рустам Минниханов.

«Это центр профессиональной подготовки и в то же время производство»

Ранее идею о создании в Казани учебного центра для авиастроительного кластера, в том числе для концерна «Радиоэлектронные технологии», Президент Татарстана озвучил главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

Учебный центр планировалось сделать дуальным – студенты смогут проходить практику на предприятиях Казани. Причем обучаться в нем могли бы не только казанцы, но и жители других регионов. Минниханов тогда отметил, что нужно только поручение от «Ростеха», а республика к созданию такого центра уже готова.

На церемонии в Казани Минниханов поблагодарил «Ростех» за решение построить центр в столице Татарстана и заверил, что будет держать вопрос его создания на контроле Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент РТ рассказал, что недавно посетил подобный объект в Уфе. «Я был приятно удивлен и восхищен тем проектом, который был реализован у наших соседей в Башкортостане. Это центр профессиональной подготовки и в то же время производство», — пояснил он.

В октябре Минниханов посещал учебный центр при «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»). Он был открыт в конце августа и стал первым подобным учебным заведением в системе «Ростеха».

«Мы много ездим по миру, и это – мировой уровень. Если что-то делать, надо делать вот так. И самое главное, что у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и их профессиональным уровнем. А кадры – это самое главное. Я очень впечатлен. Очень благодарен, что мы сегодня здесь находимся. У нас есть планы тоже с «Ростехом» реализовать такой проект. Этот опыт очень позитивный», – сказал тогда Президент Татарстана.

На церемонии в Казани Минниханов поблагодарил «Ростех» за решение построить центр в столице Татарстана и заверил, что как член совета директоров «Вертолетов России» будет держать вопрос его создания на контроле. «Сделаем все, чтобы этот объект был достоин и служил во благо авиастроения нашей страны», — подчеркнул руководитель республики.

Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков сообщил журналистам, что вопрос прорабатывался на протяжении двух лет. По его словам, изначально планировалось создать учебный центр при Казанском авиационном заводе.

Анатолий Сердюков: «У нас здесь огромный промышленный центр «Ростеха» - авиационный завод, вертолетный завод, другие предприятия. Здесь крайне необходим был такой учебный центр» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В силу разных обстоятельств – технических, финансовых там произошла пробуксовка. Мы первый центр открыли в Уфе и теперь второй будет здесь. Потребность (в кадрах – прим. Т-и) большая. У нас здесь огромный промышленный центр «Ростеха» - авиационный завод, вертолетный завод, другие предприятия. Здесь крайне необходим был такой учебный центр», – сказал Сердюков.

В учебно-производственном центре будут готовить основных производственных рабочих не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в государственную корпорацию «Ростех». Сердюков заметил, что и не только для авиационного кластера. «Мы будем предоставлять услуги всей промышленности Татарстана. Если для «Ростеха» это будет бесплатно, то для сторонних организаций за определенные деньги», – сказал он.

КВЗ создаст «умный цех» финальной сборки

Также сегодня «Казанский вертолетный завод» приступил к строительству нового цеха сборки вертолетов. Это место, где будет происходить завершающий этап строительства винтокрылых машин.

Ввод нового корпуса на 23 тыс. квадратных метров позволит решить вопрос оптимизации производственных площадей и повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки. Планируется организовать производство по принципу «умного цеха» и применять «зеленые технологии».

«На наших глазах происходит глубокая модернизация предприятия, это совершенно новый завод: мехобработка, агрегатное и малярное производства. И вот — цех окончательной сборки. Он был построен в 1953 году и уже не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения», — сказал Президент Татарстана на закладке нового производства.

Ввод нового корпуса на 23 тыс. квадратных метров позволит решить вопрос оптимизации производственных площадей и повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сердюков сообщил журналистам, что завершить создание новых объектов планируется в апреле 2024 года. «Надеюсь, что мы ускоримся. По крайней мере, строители обещают взять на себя повышенные обязательства», – добавил он.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сказал в свою очередь, что инвестиции в оба объекта составят более 2 млрд рублей.

Проектными работами и строительством нового учебного центра, а также реконструкцией корпуса окончательной сборки займется ведущий отечественный проектный институт - Казанский Гипронииавиапром имени Тихомирова, входящий в холдинг «Технодинамика». Стоит отметить, что ранее Гипронииавиапром построил производственно-учебный центр «Ростеха» для подготовки авиационных специалистов в Уфе.