«Умники» Татарстана определили лучших в борьбе за полумиллионные гранты

Сегодня в Казани завершился трехдневный финал программы «Умник», где свои проекты представили 72 молодых инноватора Татарстана.

«Всего на конкурс заявки подали 134 участника. 72 финалиста презентовали региональному экспертному жюри свои инновационные проекты», — рассказал первый заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев.

Он добавил, что рассматривались работы по шести направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

«Основной критерий оценки — перспективы коммерциализации проекта. Поэтому в состав экспертного жюри вошли представители предпринимательского сообщества, которые оценивали проекты с позиции востребованности продукта на рынке, конкурентных преимуществ и потенциала импортозамещения», — отметил Шамсиев.

По итогам финала конкурса региональное экспертное жюри направит 20 заявок для рассмотрения и утверждения экспертным советом Фонда содействия инновациям. Кроме того, еще десять идей попадут в резерв. У них появится шанс, если некоторые проекты по каким-либо причинам откажутся от дальнейшего участия в программе.

Призовой фонд конкурса составляет 10 млн рублей, то есть каждый участник из числа прошедших финальный отбор получит по 500 тыс. рублей на реализацию своей инициативы.

«Основная цель моего участия — финансовая поддержка, благодаря которой появится возможность закупить все необходимые материалы для опытных образцов», — рассказал один из финалистов программы Никита Кузьминов.

Конкурс проводится среди молодых инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет Фондом содействия инноваций. Организация нацелена не только на поддержку молодых ученых, но и помощь стартапам, содействие коммерциализации разработок и расширению бизнеса. Также среди целей фонда — развитие высокотехнологичных секторов экономики и поддержка экспортоориентированных компаний.