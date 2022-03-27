Умка с озера Кабан: наши белые медведи завоевывают зоопарки мира

Гигантский аквариум в бразильском Сан-Паулу – магнит для любителей животных: три тысячи видов! Но даже при такой конкуренции Аврора и Пилигрим – настоящие примы. За тем, как эта парочка белых медведей резвится в огромном бассейне с ледяной водой, зрители наблюдают часами. И оставляют в сетях восторженные отзывы.

«Для нас здесь, в Бразилии, это как небесный дар. Мы видели белых медведей только по телевизору, и вдруг – вживую…»



«Небесный дар» прибыл в Сан-Паулу несколько лет назад из Татарстана, самолетом. Мишек до места назначения сопровождали Александр Малев, заместитель директора, и Иван Ежов, старший научный сотрудник Казанского зооботсада. О событии тогда с восторгом написали многие российские и бразильские СМИ, хотя для казанцев это был рабочий момент. Во-первых, потому что мишек бразильцам отдавали не навсегда, а на временное содержание. Сейчас совместно с бразильскими коллегами ведется работа над получением от них потомства в субтропиках в неестественных условиях для полярного медведя. Эта работа важна для сохранения вида в случае глобального потепления. Во-вторых, первый опыт отправки на новое место жительства косолапых хозяев Арктики, появившихся на свет в нестуденом Татарстане, случился много раньше, еще в восьмидесятые годы.

В берлогу – с головой!

Умка и Дикса – так звали идеальную пару белых медведей, которая прописалась в Казани в 1978 году. Этот год можно считать началом уникального эксперимента по размножению в неволе хозяев Арктики.

«Умку привезли с острова Врангеля, а Дикса родилась на острове Диксон, – рассказывает Александр Малев, «крестный «+папа» эксперимента. – В неволе белые медведи редко дают потомство, а если это и случается, то половина медвежат, как правило, гибнет. Задача была ясна – создать семейной паре такие условия, чтобы в корне изменить печальную статистику.

Александр Малев: «В неволе белые медведи редко дают потомство, а если это и случается, то половина медвежат, как правило, гибнет» Фото: скриншот видео «Татар-информа»

Вопрос, как создать эти условия. Взяв все лучшее из опыта коллег, Александр Малев понял, что полученных знаний будет недостаточно. Решил поучиться у живой природы: отправился в международную арктическую научную экспедицию по изучению белого медведя на Чукотку. Потом в еще одну – на Северную Землю. Экспедиции проходили в апреле и мае. Самки в это время выходят из берлог с медвежатами, и их можно обнаружить с вертолета. Ученые временно усыпляют их, проводят замеры, берут пробы для лабораторных исследований, метят животных татуировками и спутниковыми датчиками.

«В Казанском зоопарке уже была устроена родильная камера для медведей. Я хотел выяснить, как она выглядит в природе, что можно в ней улучшить. Воспользовавшись тем, что медведи вышли на лед, я попросил сотрудников заповедника на острове Врангеля показать вскрытые берлоги, которые медведицы использовали в качестве “родильных камер”», – объясняет причину своего рискованного поступка Александр Малев.

Вооруженный фонариком и перочинным ножиком, ученый полез в одну из них. Головой вниз – узкий и скользкий лаз шел под уклон. Благо коллеги исследователя привязали за его ноги веревку и крепко держали ее на случай, если придется быстро ретироваться.

Внутри было темно, тихо и, к счастью, пусто…

Казанская линия арктических кровей

Если идею реализуют, не щадя живота своего, она не может не принести результат. Умка и Дикса заботу и внимание оценили. Медвежата у пары стали рождаться с завидной регулярностью. А уж выхаживали их – как младенцев в перинатальном центре. Из 14 медвежат, которые появились на свет у пары, выжили 12!

Сегодня в России, Чехии, Австралии, Китае, Южной Корее, Японии и других странах живут уже около сотни умок, рожденных от казанских родителей Фото: © «Татар-информ»

Когда они подрастали, их передавали в другие зоопарки. Часто потомство белых медведей в неволе погибает. Но у Умки и Диксы, которые адаптировались к новым условиям жизни благодаря правильным условиям содержания и заботе, дети переняли качества родителей. «Казанцы» во втором поколении благополучно взрослели в зоопарках. А в назначенное природой время стали приносить здоровое потомство, продолжая казанскую генеалогическую линию белых медведей. От них в зоопарках Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новосибирска, Перми, Якутска произошло еще полсотни белых мишек.

Самое главное, что они не только способны размножаться в неволе, но и могут сами выращивать своих детенышей. А так как потомство от основателей линии появилось на свет в Казани, линию официально назвали казанской. Все ее представители занесены в специальную международную племенную книгу. Сегодня в России, Чехии, Австралии, Китае, Южной Корее, Японии и других странах живут уже около сотни умок, рожденных от казанских родителей или их бабушек и дедушек. Казанская линия белых медведей продолжает завоевывать зоопарки мира.

Научный подход сделал свое дело. Но вряд ли бы казанский эксперимент удался, если бы не фанаты идеи. Александр Малев – один из них.

Кормящий папа

Однажды в 1980-е годы в Казанском зоопарке пытались выходить нескольких новорожденных медвежат, мама которых умерла при родах. Однако здоровье малышей было хрупким, и через несколько дней в живых остался только один из них.

«Я очень хотел спасти медвежонка и забрал домой. Что, конечно, не вызвало большого восторга у моих близких, – рассказывает Александр Малев. – Ночью через каждый час детеныш кричал и требовал есть. Наши собственные дети тогда тоже были маленькими, и супруга Людмила тоже кормила их всю ночь. Тогда я понял, что значит быть кормящей матерью. Утром теща вежливо попросила вернуть медвежонка в зоопарк и больше его домой не приносить.

Сила, ловкость и сообразительность – эти природные качества медведей интересовали Александра Малева всегда Фото: © «Татар-информ»

В то время он заведовал секцией «Крупные хищные животные». Увы, вопреки его усилиям, последний медвежонок не выжил. Но эта неудача лишь подстегнула интерес ученого к проблеме существования медведей в искусственной среде.

Сила, ловкость и сообразительность – эти природные качества медведей интересовали Александра Малева всегда. Искренним уважением к косолапому царю леса ученый проникся при первом контакте, правда – дистанционном.

Дело было на севере Башкортостана, где Малев после вуза работал в Министерстве лесного хозяйства.

«Я выходил на пробежку и находил вдоль моего маршрута мощные отпечатки лап. Судя по следам, это был крупный медведь, самец. Однажды я почувствовал, что хищник наблюдает за мной с очень близкого расстояния. Это произвело на меня большое впечатление, но бежать, кричать и звать на помощь в глухом лесу бесполезно, поэтому я достал из кармана перочинный нож, открыл его и продолжил двигаться вперед. Всю дорогу до своей деревни я прокручивал в голове, что буду делать, если столкнусь с ним, – говорит ученый. – Добравшись до деревни, я понял, что у наблюдателя не было ко мне агрессии. Он изучал меня и следил за моей реакцией, чтобы решить, как ему поступить со мной».

Криобанк заменит Арктику?

Сохранение белых медведей в природных условиях сегодня такая же острая проблема, как и их правильное содержание в неволе. Арктические мишки растят детенышей два-три года, и для выживания медвежатам нужно все это время оставаться вместе с родителями.

А вот малыши бурых медведей становятся самостоятельными намного быстрее. Это преимущество использовали ученые. В 1990-х годах вместе с известным биологом Валентином Пажетновым и коллегами Александр Малев разработал методику возвращения рожденных в неволе бурых медвежат в природу.

Арктические мишки растят детенышей два-три года, и для выживания медвежатам нужно все это время оставаться вместе с родителями Фото: pixabay.com

Подготовив первый «выпуск», участники проекта переживали, что питомцы окажутся слишком ручными и не смогут адаптироваться к природным условиям. Но когда первого бурого медвежонка, приехавшего из Казани на ПМЖ в заповедник «Брянский лес», достали из транспортного ящика, он тут же… укусил человека за палец. Ступив на лесную землю, медвежата стали с жадностью есть растения, хотя прежде жили в бетонном вольере и растений почти не видели. Стало ясно: мишки справятся, ведь растительный корм составляет основную часть в рационе бурого медведя.

За четыре года эксперимента в брянские леса и в Центрально-Лесной биосферный заповедник (Тверская область) было выпущено шесть бурых медвежат, рожденных в Казанском зоопарке. К сожалению, подобной методики для белых медведей нет. Но есть другой способ сохранения вида.

«В будущем мы совместно с КФУ планируем создать биобанк с генетическим материалом белых медведей, – объясняет Александр Малев. – Затем будем использовать эту технологию для возвращения редких видов в природу».

Суть методики состоит в сохранении эмбриона с определенными генами. Своего часа он дожидается в криобанке, откуда его достают и имплантируют самке белого или бурого медведя, которая благополучно вынашивает и производит на свет медвежонка.

Медведя или тигра в институт для исследований не приведешь. Нужно создать условия для животных и обеспечить безопасность ученым Фото: © «Татар-информ»

Технология требует много ресурсов, как финансовых, так и интеллектуальных. Медведя или тигра в институт для исследований не приведешь. Нужно создать условия для животных и обеспечить безопасность ученым. Сейчас идет реконструкция Казанского зоопарка, и уже запланировано создание лаборатории для научных исследований.

Возродить? Сохранить!

Арктика, родина белого медведя, очень зависима от климатических изменений и деятельности человека. Если повышение температуры на Земле продолжится, у нас есть шансы увидеть, как тают ледники.

«Есть мнение, что нас ожидает новое потепление. Если оно наступит, выжить белым медведям в Арктике станет непросто. К тому же эту территорию сейчас активно осваивают. Идет добыча нефти, газа. Вполне возможны какие-нибудь техногенные аварии. Арктическая система очень хрупкая. Наша задача – создать методику сохранения белых медведей», – говорит Малев.

«Есть мнение, что нас ожидает новое потепление. Если оно наступит, выжить белым медведям в Арктике станет непросто» Фото: pixabay.com

В Татарстане методики человеческой репродукции изучены и эффективно используются. То же можно сделать и для белых медведей. Криотехнология позволит хранить генетический материал тысячи лет. Таким образом можно будет вернуть даже исчезнувший вид.

Но искусственное оплодотворение лишь часть пазла. Чтобы популяция белых медведей оставалась постоянной, нужно будет научить их детенышей возвращаться в дикую природу. Место, где смогут сделать и то и другое, станет новой родиной белых медведей. Если усилия и устремления Александра Малева найдут нужное понимание и поддержку, таким местом может стать Казань.

Кстати

Самой известной белой медведицей, родившейся в Казани, была Услада. Она появилась на свет в 1988 году. Повзрослев, переехала в Москву, а в 1993 году отправилась в Ленинградский зоопарк к жениху — белому медведю Меньшикову, который ранее успел отвергнуть нескольких невест. На этот раз случилась любовь с первого взгляда и на всю жизнь. За 23 года Услада родила 16 медвежат, трижды двойняшек, один раз – тройню. Умерла Услада в апреле прошлого года, на пять лет пережив своего Меньшикова. Ей было 34 года, по человеческим меркам – 105 лет. Дети Услады до сих пор живут в зоопарках мира: Симона — в Московском зоопарке, Кора – в зоопарке Брно (Чехия), Лия и Лютик – в Квинсленде (Австралия), Седов — в Красноярске, Беринг — в Дальяне (Китай), Петр — в Сидзуоке (Япония), Самсон — в зоопарке Сеула (Корея)…

Марина Антонова