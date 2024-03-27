УМК по татарскому языку, созданный в Казани, включен в федеральный перечень учебников

Учебно-методический комплекс «Адымнар. Татар теле» для 1-4-х классов, созданный учеными Казанского федерального университета, включен в федеральный перечень Минпросвещения. Об этом сообщает медиапортал вуза.

Учебник был разработан представителями Института филологии и межкультурной коммуникации. Он состоит из учебника, книги для учителя, рабочей тетради, электронного учебника и контрольно-измерительных материалов. В планах специалистов — подготовить такой УМК для средней школы.

Сейчас комплекс уже используется в полингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани.

Как рассказала доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Эльвира Денмухаметова, один из авторов УМК, особенность нового комплекса в том, что он включает азбуку и нацелен на формирование коммуникативных навыков у школьников. Таким образом, ребята, для который татарский язык является родным, смогут сразу же начать освоение лексики, грамматики, письма и чтения.

«Еще одна особенность созданного нами комплекса — интегрирование учебных предметов. Например, в наш УМК добавлена информация по предметам, которые школьники в данное время изучают», — заметила представитель вуза.

Материалы разделены на четыре сквозные темы: «Мин/Я», «Әйләнә-тирә дөнья/Окружающий мир», «Ватаным/Моя Родина» и «Татар дөньясы/Татарский мир». Это поможет вовлечь детей в этнокультурную среду и организовать воспитательный процесс в духе межэтнического согласия. С этой целью в комплекс включены произведения татарских и русских поэтов и писателей, знакомство с татарским фольклором.