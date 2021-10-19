Умирают целыми семьями: кого и как хоронят на кладбищах Казани в пандемию коронавируса

Действительно ли могильщики отказываются хоронить умерших от Covid-19? ИА «Татар-информ» побывало на казанских кладбищах и выяснило, выросло ли число умерших и связывают ли это с пандемией коронавирусной инфекции.

В 2020 году умерли чуть более 33 тысяч татарстанцев, в 2021 году, по прогнозам экспертов, ожидается 35,8 тысячи смертей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Здесь мест нет!»

Кладбище «Сухая река» на выезде из Казани, куда мы заехали сначала, практически заполнено. Но и здесь можно увидеть свежие могилы, даты многих захоронений, которые попались на глаза, – август-сентябрь этого года.

«Наше кладбище закрыто. Новых мест здесь нет. Можно похоронить человека на месте умершего родственника, если тот был похоронен 15 лет назад», – рассказали в администрации кладбища.

Пройдясь по центральной аллее кладбища, мы насчитали несколько десятков новых могил. Возраст умерших – от 70 до 90 лет.

Кладбище «Сухая река» на выезде из Казани практически заполнено Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Умерших стало больше

Новое кладбище «Курган» находится на объездной трассе М7, появилось оно в 2020 году и рассчитано на 150 тысяч мест.

В глаза бросается целый участок свежих могил. Многие из них появились совсем недавно – в сентябре-октябре этого года. Похоронены целыми семьями. Рассматриваем даты на табличках – много молодых, некоторым едва перевалило за тридцать. Спрашиваем у работников кладбища – действительно ли в последние полтора года число умерших увеличилось?

Новое кладбище «Курган» находится на объездной трассе М7, появилось оно в 2020 году и рассчитано на 150 тысяч мест Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас нет никаких разделений. Все хоронятся рядом, вне зависимости, от чего умер человек, от коронавируса или от любой другой болезни. Наша задача – похоронить. Тела либо завернуты в пакеты (если это мусульманин), либо в закрытом гробу (если это православный). Увеличение числа умерших есть. От “короны” это или нет, мы точно не знаем. Нам не говорят», – рассказывают сотрудники похоронного комплекса.

У ворот кладбища замечаем катафалк с закрытым гробом и десятки человек рядом с ним. Все они в масках. Спрашиваем, что стало причиной смерти близкого им человека, в один голос отвечают – коронавирус.

В глаза бросается целый участок свежих могил. Многие из них появились совсем недавно Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Привозят умерших каждый день»

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что агентства ритуальных услуг Казани отказываются хоронить умерших от коронавируса. Мы обзвонили несколько похоронных бюро. Как выяснилось, умерших от коронавируса хоронят, даже назвали примерную цену – в среднем это стоит от 15 тысяч рублей. Сотрудники похоронных контор подчеркнули, что перед транспортировкой на кладбище тело умершего должно быть обработано в морге.

О росте числа умерших в похоронных бюро рассказывают неохотно. Скорее односложно – да, рост есть.

«Много хороним. Привозят умерших каждый день», – сказали в одном из агентств ритуальных услуг Казани.

В Казани каждый день хоронят от 75 до 100 человек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Похоронные бюро: смертность выросла на 40%

Ранее ИА «Татар-информ» приводило слова руководителя одного из похоронных бюро Казани Радика Мустафина о том, что в Казани каждый день хоронят от 75 до 100 человек. По его словам, еще в конце прошлого года данный показатель был не таким высоким. Мустафин не врач, но он уверен, что причиной повышенной смертности стал коронавирус.

«Смертность, по нашим сведениям, увеличилась на 40%. Раньше умирали люди старше 65 лет, сейчас этот возраст снизился до 45-50 лет, и 35 лет бывает», – привело слова Мустафина агентство.

Похоронены целыми семьями. Много молодых, некоторым едва перевалило за тридцать Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 2020 году, по информации, представленной на одном из недавних совещаний руководству республики, умерли чуть более 33 тысяч татарстанцев. В 2021 году, по прогнозам экспертов, ожидается 35,8 тысячи смертей.

При захоронении умерших от Covid-19 ограничений нет

Никаких особых мер безопасности при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции на сегодня не существует. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Никаких особых мер безопасности при захоронении умерших от новой коронавирусной инфекции на сегодня не существует Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Их хоронят в совершенно обычных условиях, это не закрытый гроб, не закрытие лица, это соблюдение всех тех канонов захоронения, которые действовали. Единственное – крайне не рекомендуется все-таки подходить к умершему, обнимать, целовать», – отметила главный санитарный врач республики.

Марина Патяшина объяснила, что вирус передается воздушно-капельным путем при дыхании. Заразиться при захоронении, конечно, невозможно, однако вирус может остаться на коже человека, именно поэтому прикосновения к телу покойного нежелательны.