Умеющий бороться с ковидом педиатр в клиниках Казани зарабатывает до 145 тыс. в месяц

На рынке труда России и Татарстана сейчас наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от трех лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

«Зарплатный максимум для врача-педиатра в Казани составляет 145 тыс. рублей, а среднерыночное предложение соответствует 63 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с высшим образованием, знанием основ и особенностей фармакотерапии детского возраста и наличием действующего сертификата по специальности „Педиатрия“ или прошедшим послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности зарабатывают от 30 до 35 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Врачи со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами могут получать от 35 до 45 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы в коммерческих клиниках и стажем от трех лет могут заработать от 45 до 68 тыс. рублей, а врач-педиатр со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по коронавирусной инфекции зарабатывает от 68 до 145 тыс. рублей.