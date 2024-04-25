«Уметь защищать свою Родину»: боец Игла посетил военную игру «Зарница» в Кукморе

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

В Кукморе прошли районные военно-патриотические игры «Зарница», где в старших и младших возрастных группах приняли участие 17 команд. Чтобы поближе познакомиться с юнармейцами и пожелать им успехов, в школу пришел участник специальной военной операции с позывным Игла.

Военнослужащий рассказал, что сам в школьные годы участвовал в играх. И поэтому «Зарница» в какой-то степени помогла ему в выборе профессии и в службе.

«Нужно и важно проводить такие военно-патриотические игры, как „Зарница“. В независимости от пола, каждый человек должен быть патриотом своей страны, уметь защищать свою Родину. Не каждый становится военным, но я считаю, что в сердце каждого человека должны быть эти чувства», — отметил военный.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Всего для школьников было подготовлено 8 испытаний. Одно из них— разобрать и собрать на время автомат. Кто-то скажет, что это не женское дело, а вот участницы с этим не согласятся. У них уже есть свой личный рекорд по разборке-сборке автомата.

«Мой рекорд — это 22 секунды. К данному конкурсу мы готовились на протяжении 3-х месяцев. Сама я участвую только второй год. И два года подряд я разбираю и собираю автомат на время. Для девушек данное испытание дается намного тяжелее, поскольку здесь требуется терпение и сила», — считает участница конкурса Алина Гаянова.

Проведение конкурса «Зарница» уже стало доброй традицией. Мероприятие не ограничивается только районным уровнем. Команде-победителю выпадет шанс представить Кукморский район уже на республиканском этапе конкурса.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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