«Уметь создавать красоту»: «Татнефть» открыла ботанический сад на юго-востоке Татарстана

Первый ботанический сад на юго-востоке республики открыли в школе № 2 Актюбы. Он стал детищем «Татнефти» и Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Коллекция в 2000 растений разных форм и сортов

Как сообщает газета «Нефтяные вести», новый сад — полноценный полигон для исследований и размножения растений. Здесь есть коллекции основных многолетников — более 100 видов, форм и сортов растений в количестве более 2 тыс. единиц. Есть экспериментальные участки, заложенные по всем правилам научных экспериментов. В будущем ребята смогут собирать здесь данные и статистически их обрабатывать.

«Совсем не обязательно всем заниматься ботаникой или биологией. Главное, уметь создавать красоту вокруг, а навык проведения научных экспериментов пригодится в любой области. Это замечательная школа для тех, кто хочет стать исследователем или просто инженером», — отметила доктор биологических наук, завлабораторией интродукции декоративных растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ольга Васильева.

Благоустройство ботанического сада стартовало еще в феврале нынешнего года. А с началом учебного года перед школьниками и их педагогами открываются новые возможности для роста и развития. Впереди у ребят самые настоящие фенологические наблюдения и научные выводы. Для исследований передана вся методика деятельности. Программы, по которым в дальнейшем будут работать ученики вместе со своими педагогами, предназначены для студентов.

Новая точка роста для подготовки будущих кадров

«Это замечательная возможность для школьников с точки зрения получения новых навыков в области научно-исследовательской деятельности, это новая точка роста. И конечно, это подготовка будущих кадров для нашей компании, начиная со школьной скамьи», — подчеркнул директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин.

Замначальника управления образования Азнакаевского района Лилия Ахмадишина поблагодарила «Татнефть» за великолепный подарок к новому учебному году. «Я сегодня поймала себя на мысли: когда мы учились в школе, к нам не приезжали сотрудники таких организаций, как Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, будучи школьницей, я никогда не видела настоящих ученых. Вам, ребята, очень повезло!» — отметила она.

Все растения, представленные в ботсаду, привезены из Центрального сибирского ботанического сада. Они устойчивы к условиям лесостепи Западной Сибири. В Татарстане климат мягче, а значит чувствовать себя «жители» ботанического сада в Актюбе должны хорошо.

Цветы ботанического сада позволят создавать пейзажные группы в районах Татарстана

Коллекции пионов, флоксов, ирисов, лилейников и хост через три года достаточно разрастутся. В скором времени сюда привезут «жемчужину» ботанического сада — розарий.

Растения, представленные в саду, можно будет разделить и создавать новые пейзажные группы не только в Азнакаевском районе, но и в соседних регионах.

Это еще один важный шаг в работе, которую компания ведет по сохранению экологии и развитию системы образования. К слову, именно в этой школе создан и успешно работает один из биоклассов «Татнефти». Он был оборудован в числе первых. Большой образовательный комплекс, включающий в себя учебный кабинет с интерактивными досками и прочим необходимым оборудованием, две лаборатории, одна из которых предназначена для практических занятий учащихся с 5 по 11 класс.

Световые и цифровые микроскопы, ноутбуки, реактивы, инструменты, лабораторная посуда, средства измерения и набор микропрепаратов — далеко не полный перечень современного оборудования, которое есть в учебном кабинете. Оснащение лаборатории также не уступает аналогичным в НИИ.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»