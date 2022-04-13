Умерла звезда татарстанского радиовещания 60–80-х годов Марьям Арсланова

В возрасте 92 лет скончалась диктор радио «Татарстан» Марьям Арсланова, работавшая на нем с 1963 по 1982 год. Легенду радиовещания, на днях, 8 апреля, отметившую свой 92-й день рождения, похоронили на Ново-Татарском кладбище Казани рядом с мужем Айратом Арслановым, тоже прославленным диктором. Он ушел из жизни в 2010 году.

Марьям Арсланова родилась в 1926 году в селе Сарсаз Юргинского района Кемеровской области. Закончила Татарский театральный техникум в 1949 году и Казанский педагогический институт в 1963-м. С 1949 по 1951 год играла в Татарском академическом театре Айсылу в «Наводнении» по Тази Гиззату и Машу во «Встрече с молодежью» Арбузова. Больше десяти лет, с 1951 по 1963 год, преподавала русский язык в школах Казани.

С 1963 по 1982 год была председателем Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров ТАССР и вместе с тем вела передачи на научные и общественно-политические темы, вызывавшие большой интерес у зрителей, а также музыкальные и детские программы. Затем с 1982 по 1996 год была художественным руководителем республиканского Дома просвещения.

С 1975 по 2004 год вела на республиканском радио передачу «Тел күрке — сүз» («Уроки родного языка»), раскрывая красоту и богатство татарского языка.