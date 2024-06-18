Умерла звезда фильма «Мужчина и женщина», французская актриса Анук Эме

Фото: кадр из фильма «Сладкая жизнь» / kinorium.com

Французская актриса Анук Эме скончалась в возрасте 92-х лет, пишет агентство AFP.

Эме, урожденная Николь Дрейфус, ушла из жизни утром 18 июня. Причины ее смерти не уточняются.

Зрители полюбили актрису за роль Анны в картине «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966) режиссера Клода Лелуша.

При этом дебют в кино у Эме состоялся, когда ей было всего 14 лет. В 1967 году ее номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Мужчина и женщина», а также она получила премию «Золотой глобус» в аналогичной категории.

Еще она известна россиянам по культовым фильмам итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita, 1959) и «Восемь с половиной» (8 1/2, 1963).