Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Фото: t.me/Vakhtangov_theatre

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

«Печальная новость пришла с утра: не стало Агнессы Петерсон, заслуженной артистки России. Агнесса Оскаровна ушла из жизни после продолжительной болезни. Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», – говорится в заявлении.