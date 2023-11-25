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Умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева
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На 79-м году скончалась заслуженная артистка России Наталия Дмитриева. О смерти актрисы рассказали в Молодежном театре на Фонтанке.
Согласно сообщению, Дмитриевой не стало 25 ноября.
За годы работы она сыграла в порядка 40 фильмах, в том числе «Бумбараш», «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин», «Невозвращенец» и других. Помимо съемок, она занималась преподаванием, писала пьесы и стихотворения.
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