Умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева

На 79-м году скончалась заслуженная артистка России Наталия Дмитриева. О смерти актрисы рассказали в Молодежном театре на Фонтанке.

Согласно сообщению, Дмитриевой не стало 25 ноября.

За годы работы она сыграла в порядка 40 фильмах, в том числе «Бумбараш», «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин», «Невозвращенец» и других. Помимо съемок, она занималась преподаванием, писала пьесы и стихотворения.