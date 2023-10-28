Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова
В возрасте 96 лет скончалась актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького. Об этом рассказали в пресс-службе Вахтанговского театра, передает РИА Новости.
«На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова», — отметили в пресс-службе.
Дарья Максимовна Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Неаполе. В 1930 году семья Горького вернулась в СССР. В 1949-м окончила Театральное училище имени Б. Щукина (курс народной артистки РСФСР Анны Орочко).
После окончания училища Пешкову приняли в труппу Вахтанговского театра, там она и прослужила почти 75 лет, сыграв десятки ролей. Также снималось в кино. В фильме Юрия Вышинского «Аппассионата» (1963) сыграла собственную бабушку — жену Максима Горького Екатерину Пешкову.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»