Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

В возрасте 96 лет скончалась актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького. Об этом рассказали в пресс-службе Вахтанговского театра, передает РИА Новости.

«На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова», — отметили в пресс-службе.

Дарья Максимовна Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Неаполе. В 1930 году семья Горького вернулась в СССР. В 1949-м окончила Театральное училище имени Б. Щукина (курс народной артистки РСФСР Анны Орочко).

После окончания училища Пешкову приняли в труппу Вахтанговского театра, там она и прослужила почти 75 лет, сыграв десятки ролей. Также снималось в кино. В фильме Юрия Вышинского «Аппассионата» (1963) сыграла собственную бабушку — жену Максима Горького Екатерину Пешкову.