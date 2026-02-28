news_header_top
Происшествия 28 февраля 2026 12:54

Умерла учительница из Татарстана, впавшая после инсульта в кому в Египте

Учитель из Татарстана, впавшая в кому в Шарм-эль-Шейхе, умерла после двух месяцев лечения. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе РКБ.

Ранее «Татар-информ» писал, что в начале января заслуженный учитель Татарстана Ольга Гардиханова прилетела в Египет вместе с семьей. В аэропорту ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание. У женщины диагностировали геморрагический инсульт.

Поскольку сумма транспортировки в Россию была неподъемной, семья организовала сбор денег. В конечном итоге Гардиханову доставили в РКБ, где ей до последнего пытались оказать всю необходимую помощь.

