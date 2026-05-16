Умерла татарская певица Резеда Кадырова
На 66-м году жизни скончалась популярная татарская певица, заслуженная артистка РТ Резеда Кадырова. Об этом сообщает «Интертат» со ссылкой на издание «Матбугат.ру».
По информации издания, певица более пяти лет боролась с тяжелой болезнью. В январе этого года скончался ее супруг Данис.
Место и время прощания с певицей будут названы позднее, отмечает издание.
Резеда Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в деревне Уразбахтино Мамадышского района ТАССР. Окончила филологический факультет Казанского государственного университета, работала в школе учителем и завучем.
Попробовать профессионально заниматься музыкой Кадыровой в свое время посоветовал драматург Туфан Миннуллин. Особенную популярность приобрели ее песни «Шәмдәлләр», «Әнием миләше», «Мәхәббәт җимешләре».