Умерла татарская певица Резеда Кадырова

На 66-м году жизни скончалась популярная татарская певица, заслуженная артистка РТ Резеда Кадырова. Об этом сообщает «Интертат» со ссылкой на издание «Матбугат.ру».

По информации издания, певица более пяти лет боролась с тяжелой болезнью. В январе этого года скончался ее супруг Данис.

Место и время прощания с певицей будут названы позднее, отмечает издание.

Резеда Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в деревне Уразбахтино Мамадышского района ТАССР. Окончила филологический факультет Казанского государственного университета, работала в школе учителем и завучем.

Попробовать профессионально заниматься музыкой Кадыровой в свое время посоветовал драматург Туфан Миннуллин. Особенную популярность приобрели ее песни «Шәмдәлләр», «Әнием миләше», «Мәхәббәт җимешләре».