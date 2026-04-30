Умерла судья Ново-Савиновского райсуда в отставке Любовь Дмитриева

В возрасте 73-х лет ушла из жизни судья Ново-Савиновского райсуда в отставке Любовь Дмитриева. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушла из жизни судья Ново-Савиновского районного суда г. Казани в отставке Дмитриева Любовь Владимировна. Коллектив Ново-Савиновского районного суда выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Любовь Владимировны», – говорится в сообщении.

Любовь Дмитриева родилась 2 ноября 1952 года. В июле 1995 года Дмитриеву назначили судьей Ново-Савиновского райсуда. Ушла в отставку в июле 2014 года.