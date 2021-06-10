Умерла старейший врач-кардиолог Набережных Челнов

В Набережных Челнах на 67-м году жизни умерла старейший врач-кардиолог Людмила Лелека. Об этом сообщили в городской больнице №5, где специалист работала в последние годы.

Людмила Лелека в 1978 году окончила Государственный медицинский университет города Семей, проработала в медицине 43 года и постоянно занималась повышением квалификации.

Последние годы она трудилась в городской больнице №5. Коллектив и пациенты ценили Людмилу Николаевну как настоящего профессионала и доброго, отзывчивого человека.

«Ее преждевременный уход – большая потеря для медицинского сообщества и здравоохранения Набережных Челнов. Мы искренне скорбим вместе с родными и близкими Людмилы Николаевны. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», — отметили в медицинском учреждении.