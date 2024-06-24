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Общество 24 июня 2024 10:17

Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева

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Фото: пресс-служба Федерации тенниса России

Не стало спортивного комментатора — бывшей теннисистки Анны Дмитриевой. Заслуженному мастеру спорта СССР было 83 года. Информацией в своем телеграм-канале поделился журналист Юрий Рост.

«Мой ближайший многолетний, сердечный друг... Пустота душит», — говорится в сообщении.

Причина смерти Дмитриевой в тексте не указана.

#умерла
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