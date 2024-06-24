news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева
Скопировать ссылку
Не стало спортивного комментатора — бывшей теннисистки Анны Дмитриевой. Заслуженному мастеру спорта СССР было 83 года. Информацией в своем телеграм-канале поделился журналист Юрий Рост.
«Мой ближайший многолетний, сердечный друг... Пустота душит», — говорится в сообщении.
Причина смерти Дмитриевой в тексте не указана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2