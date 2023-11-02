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Умерла руководитель Казанского пассажирского речного порта
Сегодня, 2 ноября, на 54-м году жизни скоропостижно скончалась руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ в своем Telegram-канале.
Ни причины смерти, ни время и место прощания в профильном министерстве на данный момент решили не раскрывать.
«Эльмира Николаевна была талантливым руководителем, посвятившим свою жизнь речной отрасли и флоту Республики Татарстан. <…> За годы ее трудовой деятельности, при ее непосредственном участии сфера речных пассажирских перевозок стремительно развивалась», — рассказали в ведомстве.
«Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя — в истории нашего города», — подчеркнули в Миндортрансе.
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