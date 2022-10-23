Умерла российская оперная и камерная певица Галина Писаренко

Сегодня, 23 октября, на 89-м году жизни скончалась российская оперная и камерная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом сообщается на странице Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <...> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — отмечается в сообщении.

Прощание с певицей будет организовано в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

Галина Алексеевна Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде, с 1941 года жила в Москве. Училась в детской музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано, занималась вокалом в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории, в 1961-м окончила консерваторию по вокальному классу Нины Дорлиак. Певческий голос — лирико-колоратурное сопрано.



С 1961 по 1990 год была ведущей солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, играла во многих операх и опереттах. В 1960-х выступала в новогодних телепередачах «Голубой огонек». С 1990 по 1996 год входила в труппу московского театра «Новая опера». Также исполняла камерную музыку, выступая вместе с пианистом Святославом Рихтером, органистом Гарри Гродбергом, камерным оркестром Рудольфа Баршая. Записала более 20 пластинок и компакт-дисков.



С 1976 года преподавала на кафедре сольного пения МГК имени Чайковского, позднее стала профессором. Автор статей, посвященных вопросам вокального искусства. Проводила мастер-классы в разных странах. Среди ее учениц — народная артистка Татарстана и заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова.



Народная артистка РСФСР (1982). Кавалер ордена Почета (2007). Победитель и лауреат различных певческих конкурсов. Почетный член Российской академии художеств (2022). Начиная с 2015 года в Нижнем Новгороде проводится международный детско-юношеский конкурс академического сольного пения Галины Писаренко.