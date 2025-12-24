Умерла основательница телеканала REN-TV Ирена Лесневская

На 84-м году жизни скончалась основательница телеканала REN-TV (ныне – РЕН ТВ) Ирена Лесневская. Об этом рассказала генеральный директор сервиса «VK видео» Марианна Максимовская.

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала», – написала Максимовская в социальной сети Facebook (заблокирована в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и чья деятельность запрещена).

По оценке Максимовской, она сама, ее коллеги по передаче «Неделя» и все российское телевидение очень многим обязаны Лесневской. «Светлая память великой женщине…» – заключила генеральный директор «VK видео».

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР. В 1966-м окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ. Работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. С 1984-го – редактор «Кинопанорамы».

В 1991 году вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую телекомпанию REN-TV (теперь РЕН ТВ) и до 2005-го была ее генеральным директором и президентом. С 1994 по 1997 год возглавляла Ассоциацию независимых телепроизводителей, в 1994-1995-м входила в совет директоров ОРТ (ныне Первый канал). В 2006-м стала совладельцем Ren Media Group. С 2007 по 2009 год – главный редактор журнала The New Times.

Лауреат премии ТЭФИ (2005). Удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Благодарности Президента РФ, кавалер французского ордена Почетного легиона. Член Академии российского телевидения и академии «Ника».