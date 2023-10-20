Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни, сообщает ТАСС.

Анфиса Резцова скончалась минувшим вечером в отделении реанимации. В сознание она не приходила, была госпитализирована 15 октября, передает агентство слова бывшего супруга спортсменки Леонида Резцова.

Сообщили Леониду о кончине Анфисы Резцовой только сегодня. Он еще не связывался ни с реанимацией, ни с патологоанатомом.

Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году она завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а через два года стала обладательницей золотой медали в биатлонной эстафете.