Умерла одна из солисток «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева

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На 87-м году жизни скончалась одна из участниц фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева, народная артистка Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во всё, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Искренние соболезнования родным и близким. Огромная утрата для всей республики», — заметил руководитель региона.

Екатерина Семеновна Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой теперь уже не существует. Будущая артистка «доучилась только до 4-го класса, так как пришлось стать старшей для братьев и сестер, когда тяжело заболела мать, а отца забрали на фронт», отмечает Бурановский сельский дом культуры.

Шкляева работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново, воспитала троих детей. Позднее появились внуки и правнуки.

Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в середине 1970-х годов. С 2008 года артистки начали выступать с перепевками хитов на удмуртском языке. В 2012 году коллектив, в составе которого была и Шкляева, занял второе место на конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody.



В 2014 году ООО «Дом Людмилы Зыкиной», которому принадлежит бренд «Бурановские бабушки», набрал новый состав исполнителей. Бывшие солистки ансамбля после этого начали выступать под новым названием «Бабушки из Бураново».