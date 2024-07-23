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Умерла одна из солисток «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева
На 87-м году жизни скончалась одна из участниц фольклорного ансамбля «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева, народная артистка Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во всё, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Искренние соболезнования родным и близким. Огромная утрата для всей республики», — заметил руководитель региона.
Екатерина Семеновна Шкляева родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от Буранова в деревне, которой теперь уже не существует. Будущая артистка «доучилась только до 4-го класса, так как пришлось стать старшей для братьев и сестер, когда тяжело заболела мать, а отца забрали на фронт», отмечает Бурановский сельский дом культуры.
Шкляева работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа вернулась в Бураново, воспитала троих детей. Позднее появились внуки и правнуки.
В 2014 году ООО «Дом Людмилы Зыкиной», которому принадлежит бренд «Бурановские бабушки», набрал новый состав исполнителей. Бывшие солистки ансамбля после этого начали выступать под новым названием «Бабушки из Бураново».
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