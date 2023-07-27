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Культура 27 июля 2023 15:06

Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева

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Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева
Фото: Театр Моссовета

Не стало советской и российской актрисы театра и кино Нины Дробышевой. Ей было 84 года.

«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой», — говорится в телеграм-канале Театра Моссовета.

Дата прощания и похорон пока неизвестны.

Помимо театральных работ, Нина Дробышева запомнилась зрителями ролями в кино. Она снималась в том числе в «Двух капитанах» (1955) по роману Вениамина Каверина и сыграла главную роль в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961).

#умерла #актриса
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