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Умерла народная артистка РСФСР Нина Дробышева
Не стало советской и российской актрисы театра и кино Нины Дробышевой. Ей было 84 года.
«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой», — говорится в телеграм-канале Театра Моссовета.
Дата прощания и похорон пока неизвестны.
Помимо театральных работ, Нина Дробышева запомнилась зрителями ролями в кино. Она снималась в том числе в «Двух капитанах» (1955) по роману Вениамина Каверина и сыграла главную роль в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961).
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