Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

Скончалась актриса Московского художественного театра имени Чехова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Вдове актера Андрея Мягкова, ушедшего из жизни годом ранее, было 78 лет, сообщили в театре.

«Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская», — цитирует представителя театра ТАСС.

Вознесенская родилась в 1943 году. Окончив школу-студию МХАТ, она начала работать в театре «Современник», а в 1977 году перешла в Художественный театр. Актриса играла в таких известных постановках, как «Чайка», «Иванов», «Утиная охота», также снялась в фильме «Майор Вихрь», где исполняла роль радистки Ани Радионовой.