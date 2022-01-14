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Культура
14 января 2022  14:22

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

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Скончалась актриса Московского художественного театра имени Чехова, народная артистка России Анастасия Вознесенская. Вдове актера Андрея Мягкова, ушедшего из жизни годом ранее, было 78 лет, сообщили в театре.

«Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская», — цитирует представителя театра ТАСС.

Вознесенская родилась в 1943 году. Окончив школу-студию МХАТ, она начала работать в театре «Современник», а в 1977 году перешла в Художественный театр. Актриса играла в таких известных постановках, как «Чайка», «Иванов», «Утиная охота», также снялась в фильме «Майор Вихрь», где исполняла роль радистки Ани Радионовой.

#умерла #актриса
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