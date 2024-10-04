Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц
Мультипликатор и создатель таких знаменитых мультфильмов, как «Щелкунчик», «Бременские музыканты» и «Дюймовочка», заслуженный художник России Марина Восканьянц скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщил главный редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью ушла ещё одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», – указал он в сообщении.
По его словам, танцы и анимация были двумя основными увлечениями гордой обладательницы звания заслуженного художника РФ. Из-за бронхиальной астмы ей не разрешали физическую активность, поэтому Марина начала заниматься гармонической гимнастикой у Людмилы Алексеевой с 1955 года и позже сама стала преподавателем.
Капков подчеркивает важность ее вклада в профессию. Восканьянц создала множество известных работ, включая «Три толстяка», «Конек-Горбунок» и «Тайна третьей планеты».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»