Умерла мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц

Мультипликатор и создатель таких знаменитых мультфильмов, как «Щелкунчик», «Бременские музыканты» и «Дюймовочка», заслуженный художник России Марина Восканьянц скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщил главный редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ушла ещё одна легенда «Союзмультфильма», потрясающий художник-аниматор Марина Константиновна Восканьянц», – указал он в сообщении.

По его словам, танцы и анимация были двумя основными увлечениями гордой обладательницы звания заслуженного художника РФ. Из-за бронхиальной астмы ей не разрешали физическую активность, поэтому Марина начала заниматься гармонической гимнастикой у Людмилы Алексеевой с 1955 года и позже сама стала преподавателем.

Капков подчеркивает важность ее вклада в профессию. Восканьянц создала множество известных работ, включая «Три толстяка», «Конек-Горбунок» и «Тайна третьей планеты».