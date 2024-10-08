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Умерла мама Салавата Фатхетдинова
В Башкортостане скончалась мать популярного певца, заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова Таклима апа. Об этом в социальных сетях сообщил певец Данир Сабиров.
«Пришло известие о смерти матери моего наставника Салавата абый. Выражаю глубокие соболезнования семье Фатхетдиновых!» — отметил артист.
«Побывать у Таклимы апа, зайти к ней чай во время гастролей в Татышлинском районе — это уже была наша традиция. Она была человеком очень добрым, жизнерадостным. Хоть в последние годы была прикована к постели, не теряла оптимизма, чувства юмора. Пусть земля ей будет пухом!» — добавил он.
Таклима апа Фатхетдинова проживала в селе Аксаитово Татышлинского района Башкортостана. «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования родным и близким.
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