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Умерла мама гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина
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Не стало матери генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. Соболезнования руководителю опубликованы в телеграм-канале автогиганта.
Марии Когогиной было 92 года. Более 33 лет жизни она посвятила профессии акушера. Благодаря ей на свет появились сотни малышей.
«Марию Сергеевну все знали как мудрую женщину с невероятно добрым сердцем», — говорится в сообщении.
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