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Общество 2 декабря 2023 16:38

Умерла мама гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина

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Не стало матери генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. Соболезнования руководителю опубликованы в телеграм-канале автогиганта.

Марии Когогиной было 92 года. Более 33 лет жизни она посвятила профессии акушера. Благодаря ей на свет появились сотни малышей.

«Марию Сергеевну все знали как мудрую женщину с невероятно добрым сердцем», — говорится в сообщении.

#камаз #соболезнования #Сергей Когогин
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