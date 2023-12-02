Умерла мама гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина

Не стало матери генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. Соболезнования руководителю опубликованы в телеграм-канале автогиганта.

Марии Когогиной было 92 года. Более 33 лет жизни она посвятила профессии акушера. Благодаря ей на свет появились сотни малышей.

«Марию Сергеевну все знали как мудрую женщину с невероятно добрым сердцем», — говорится в сообщении.