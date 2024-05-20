Умерла корректор журнала «Казан утлары» Лилия Гатауллина

Не стало заслуженного работника печати и массовых коммуникаций Татарстана, корректора литературного журнала «Казан утлары» Лилии Гатауллиной. Руководство и коллектив АО «Татмедиа» выражают соболезнования ее родным и близким.

«По словам коллег, она была незаменимым сотрудником, всегда выполняла поставленные задачи качественно и в короткий срок. Владела искусством корректуры, тонко чувствуя содержание произведения и литературный слог автора. Была душой коллектива, с кем можно было поделиться и горестями, и радостями», — сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Стало известно, что Лилию Гатауллину похоронят на мусульманском кладбище в седе Новый Кырлай Арского района.