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Ру Тат
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5 мая 2021  11:16

Умерла известный музыковед Юлдуз Исанбет

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В Казани на 85-м году жизни скончалась известный музыковед и педагог Юлдуз Исанбет — дочь знаменитого татарского писателя и драматурга Наки Исанбета.

Исследовательница будет похоронена сегодня, 5 мая, на Старо-Татарском кладбище Казани, где находятся могилы таких выдающихся деятелей татарской культуры, как Габдулла Тукай, Салих Сайдашев и Баки Урманче, отмечает пресс-служба Минкульта Татарстана.

«Министерство культуры Республики Татарстан приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлдуз Исанбет», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Юлдуз Исанбет родилась в 1936 году в Казани. Окончила Казанскую государственную консерваторию в 1962 году, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Муса Джалиль и татарская музыкальная культура». 

С 1962 по 1994 год преподавала в Казанской консерватории, возглавляла кафедру теории музыки и татарской музыки в 1976–1978 и 1989–1994 годах. В 1993–1996 годах — научный сотрудник Института татарской энциклопедии Академии наук РТ. Автор более ста статей по вопросам татарской музыкальной культуры и ее истории. Заслуженный деятель искусств России и Татарстана.

смерть ученого наки исанбет
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