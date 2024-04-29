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Умерла известная по «Карнавальной ночи» и «Кабачку „13 стульев“» актриса Зоя Зелинская
Актриса Московского театра сатиры, народная артистка РСФСР Зоя Зелинская скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже», — отмечается в сообщении.
Зоя Николаевна Зелинская (девичья фамилия — Ющук) родилась в Москве 8 декабря 1929 года. В школьные годы работала манекенщицей в Доме моделей. В 1954-м окончила факультет актеров музтеатров ГИТИСа (курс Андрея Гончарова) и стала актрисой Московского театра сатиры.
В 1956 году дебютировала в кино, сыграв в эпизоде знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Всего ее фильмография насчитывает 35 работ.
Наибольшую известность артистке принесло участие в телепередаче «Кабачок „13 стульев“», режиссером которой был ее первый (к тому моменту уже бывший) муж Георгий Зелинский (вторым мужем актрисы стал журналист Валерий Леднев). Программа выходила с 1966 по 1980 год, и все это время она играла одну из главных ролей — пани Терезу.
Последним художественным фильмом, в котором снялась Зелинская, стала драма Галины Евтушенко «Новые времена, или Биржа недвижимости», вышедшая в 2008 году.
Заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики (1976), народная артистка РСФСР (1991). Кавалер орденов Дружбы (2005) и Почета (2019).
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