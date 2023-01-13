Умерла единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли

В возрасте 54 лет скончалась единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли. Она умерла менее чем через сутки после госпитализации, пишет издание People со ссылкой на мать артистки Присциллу Пресли.

Сообщалось, что в больницу ее увезли после остановки сердца. Медики реанимировали певицу, введя ей адреналин и сделав непрямой массаж сердца. После этого ее подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в состояние искусственной комы.

«С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», – приводит издание заявление Присциллы Пресли.

Лиза-Мари Пресли родилась в 1968 году. И прославилась как исполнительница собственных песен. Полтора года была замужем за Майклом Джексоном.