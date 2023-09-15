Умерла дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова – художник Елена Ульянова

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, художник-график Елена Ульянова ушла из жизни на 64-м году, сообщает ТАСС.

По данным агентства, женщина скоропостижно скончалась у себя дома.

Елена Ульянова была президентом благотворительного фонда имени Михаила Ульянова. Она открыла отцу два памятника, передала личные вещи из его домашнего кабинета Театру имени Вахтангова.

Уточняется, что речь идет о мебели и множестве памятных, связанных с ним вещей. Более того, Елена Ульянова регулярно участвовала в мероприятиях театра, где ее вспоминают как дорогого и родного человека.

Информация о месте прощания и похорон станет известна позднее.