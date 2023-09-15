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Умерла дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова – художник Елена Ульянова
Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, художник-график Елена Ульянова ушла из жизни на 64-м году, сообщает ТАСС.
По данным агентства, женщина скоропостижно скончалась у себя дома.
Елена Ульянова была президентом благотворительного фонда имени Михаила Ульянова. Она открыла отцу два памятника, передала личные вещи из его домашнего кабинета Театру имени Вахтангова.
Уточняется, что речь идет о мебели и множестве памятных, связанных с ним вещей. Более того, Елена Ульянова регулярно участвовала в мероприятиях театра, где ее вспоминают как дорогого и родного человека.
Информация о месте прощания и похорон станет известна позднее.
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