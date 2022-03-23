Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывшая государственный секретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни. Эту информацию подтвердил на брифинге руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Находящиеся на борту летящего в Европу самолета Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен извещены о смерти Олбрайт, пояснил Прайс. Ранее о смерти экс-руководительницы внешнеполитического ведомства сообщил телеканал CNN.

Мадлен Олбрайт стала первой женщиной на посту главы Государственного департамента США. Она занимала эту должность с 1997 по 2001 год.

Мадлен Корбел Олбрайт (при рождении — Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая 1937 года в Праге. В 1949-м ее семья попросила политического убежища в США. В возрасте 20 лет она получила американское гражданство.

Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии. В 1993 году ставший Президентом США Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем Штатов при ООН и членом своей администрации. Пост госсекретаря она занимала во время второго президентского срока Клинтона.