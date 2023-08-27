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Умерла балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева
В возрасте 85 лет умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.
Адырхаева скончалась сегодня после продолжительной болезни.
Она более 20 лет была солисткой балетной труппы Большого театра — с 1960 по 1988 год. На этой сцене балерина исполняла партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», уличной танцовщицы в «Дон Кихоте», Хозяйки Медной горы в «Каменном цветке», Магнолии из «Чиполлино» и множество других. В 1984 году Адырхаевой было присвоено звание народной артистки Советского Союза.
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