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Культура 27 августа 2023 15:42

Умерла балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева

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Умерла балерина, народная артистка СССР Светлана Адырхаева
Фото из архива Светланы Адырхаевой / официальный сайт Большого театра

В возрасте 85 лет умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Адырхаева скончалась сегодня после продолжительной болезни.

Она более 20 лет была солисткой балетной труппы Большого театра — с 1960 по 1988 год. На этой сцене балерина исполняла партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», уличной танцовщицы в «Дон Кихоте», Хозяйки Медной горы в «Каменном цветке», Магнолии из «Чиполлино» и множество других. В 1984 году Адырхаевой было присвоено звание народной артистки Советского Союза.

#умерла
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